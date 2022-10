Eurovision'da hakkımız yendi

Kıbrıs'ta Les Müzik Festivali'nde sahne alan Manga grubu Eurovision şarkıları 'We Could Be The Same'i söyledi. 2010 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olduklarını hatırlatan grubun solisti Ferman Akgül, ''Hakkımız ciddi yendi. Biz Türkiye'ye birinciliği getirmek için gittik ama olsun, bugün sizlerin birincisiyiz. İyi ki varsınız Kıbrıs, sizi seviyoruz" dedi