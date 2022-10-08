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08 Ekim 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 09:30:00

Eurovision'da hakkımız yendi

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Kıbrıs'ta Les Müzik Festivali'nde sahne alan Manga grubu Eurovision şarkıları 'We Could Be The Same'i söyledi.

Kıbrıs'ta Les Müzik Festivali'nde sahne alan Manga grubu Eurovision şarkıları 'We Could Be The Same'i söyledi. 2010 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olduklarını hatırlatan grubun solisti Ferman Akgül, ''Hakkımız ciddi yendi. Biz Türkiye'ye birinciliği getirmek için gittik ama olsun, bugün sizlerin birincisiyiz. İyi ki varsınız Kıbrıs, sizi seviyoruz" dedi

Etiketler : Eurovision Kıbrıs Les Müzik Festivali
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