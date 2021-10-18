Ekranın yeni ikilisi

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın oynadığı 'Sana Söz' dizisinden yeni kareler basına servis edildi. Bugüne kadar canlandırmadıkları çok farklı bir rol ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ikili birbirinden renkli pozlar verdi. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizide Erkan Petekkaya cinayet büro amiri Ömer Duran'n canlandırırken Nehir Erdoğan ise bir sunucuyu oynayacak.