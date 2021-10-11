Ekran sinyali

Derya Uluğ, Bodrum Kalesi'nde konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Uluğ, İstanbul'da montla gezerken Bodrum'da yazı yaşamanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Yeni şarkısının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten şarkıcı, ''Yeni birçok projemiz var. Konser günlerinin dışındaki tüm zamanlarımızı stüdyoda geçiriyoruz. 2 şarkı geliyor. Yeni single çıkaracağım'' dedi. Öte yandan ''Çok güzel sürprizlerimiz var'' diyen Uluğ, ''Ekranlarda olacağız" demeciyle televizyon projesi olduğundan söz etti.