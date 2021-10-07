Ehliyetine iki yıl el konuldu

Model ve sunucu Ece Sükan önceki akşam Bebek'te bir partiye katıldı. Sükan, Lucca adlı mekânda geç saatlere kadar eğlendi. Çıkışta arabasının direksiyonuna geçen model, Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Trafik polislerinin rutin alkol testinde Sükan, karşısında gazetecileri görünce üflememek için direndi. Modelin ehliyetine üflemediği için iki yıl el konuldu. Sükan, bir arkadaşını arayarak vale çağırdıktan sonra evinin yolunu tuttu.