Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi

Dünyaca ünlü bir markanın yeni koleksiyonunu önceki gün koluna takarak İngiltere sokaklarında dolaşan Ebru Şallı’nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.