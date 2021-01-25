25 Ocak 2021 Pazartesi 00:21:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 11:34:00
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi
Ebru Şallı, doğum gününde kendisine özel yapım çanta alan eşi Uğur Akkuş'un hediyesini sosyal medyadan yayımladı.
Dünyaca ünlü bir markanın yeni koleksiyonunu önceki gün koluna takarak İngiltere sokaklarında dolaşan Ebru Şallı’nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
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