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07 Eylül 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 11:30:00

Duygusal mesaj

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Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında vefat eden Rasim Öztekin'inin eşi Esra Kazancıbaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında vefat eden Rasim Öztekin'inin eşi Esra Kazancıbaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı. Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Kazancıbaşı, paylaşımına, "Yarın evliliğimizin 16'ıncı yıldönümü. İlk kez bir evlilik yıldönümüzde sensiz ve yalnızım. Bu evlilik yıldönümümüzde gözlerine değil, gökyüzüne bakarak sevgimi fısıldayacağım. Rasim'im, tontişim, seni Çok Seviyorum. O gün hastanede hastabakıcının teslim ettiği alyansın parmağımda, büyük sevdan ise kalbimde. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun, aşkım" notunu yazdı.

Etiketler : kalp kriz Rasim Öztekin Esra Kazancıbaşı
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