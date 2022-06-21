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21 Haziran 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 18:30:00

“Dünya'yla Benim Aramda” diyecek

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Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Zerrin Tekindor ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin çekimleri devam ediyor.

Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Zerrin Tekindor ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin çekimleri devam ediyor. Proje yeni sezonda izleyicisiyle dijital platformda buluşacak. Dizide, içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatılıyor.

Etiketler : Demet Özdemir Buğra Gülsoy Zerrin Tekindor
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