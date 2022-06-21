“Dünya'yla Benim Aramda” diyecek

Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Zerrin Tekindor ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin çekimleri devam ediyor. Proje yeni sezonda izleyicisiyle dijital platformda buluşacak. Dizide, içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatılıyor.

