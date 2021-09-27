Dövmeli Ajda

Albüm çıkarmaktan son anda vazgeçen Ajda Pekkan, 5 şarkıdan oluşan EP çalışmasını önümüzdeki günlerde müzikseverlerin beğenisine sunacak. 5 şarkıdan oluşan EP projesi için Gülden, Serdar Ortaç, Şehrazat, Sera Tokdemir ve Gülşen'den şarkı Alan sanatçı, çalışmanın kayıtlarını tamamladı. Önceki gün, fotoğraf çekimleri için objektif karşısına geçen Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen birbirinden iddialı pozlar verdi. Sanatçını özellikle göğüs altına yaptırdığı dövmesi dikkatler kaçmadı.