Doğuş'tan 5 kuruşluk dava

Şarkıcı Doğuş kendisine ait bir şarkıyı taklit ettiği iddiasıyla şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası açtı. Doğuş'un avukatı dilekçede mahkemeden eserin dava boyunca her türlü yayın yapan mecralarda yasaklanmasını ve tedbir kararı verilmesini istedi. Ayrıca mahkemenin vereceği kararın davalı Bilal Sonses tarafından Türkiye'nin en yüksek tirajlı 3 gazetesinde yayınlanmasını talep etti.

