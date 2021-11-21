‘Destan'sı prodüksiyon

Başrolünde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan dizisi yayına girmek için gün sayıyor. Oyuncular uzmanlardan aksiyon, at binme, ok ve kılıç eğitimleri aldı. Oyuncular için 125 adet kostüm dikilirken, yardımcı ve diğer oyuncular için toplam 8.115 parça kostüm hazırlandı. Öte yandan yapım için Beykoz Kundura Fabrikası'nda 20 bin metre karelik bir alan kullanıldı ve 4.500 metrekare saray dekorları kuruldu.