Oyuncu Naz Elmas, önceki gün Göktürk'teki hayvan barınağını gezdi. Asrın felaketinde enkazdan çıkan hayvanlarla yakından ilgilenen ve depremden zarar gören can dostlarımızı İstanbul'a getirten Eslmas, can dostlarla yakından ilgilendi. Oyuncu, barınaktan bir can dostu sahiplendi.