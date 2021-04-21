  • BIST
    1351.13
  • Dolar
    8,1677
  • Euro
    9,8261
  • Altın
    467,9940
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız"
İngiliz basını yazdı... Avrupa tacını İstanbul alacak
Ticaret Bakanı Muş'tan ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merve gibi deli göstermeye çalıştılar!
Deniz üstünde artistlik hareketler
Melis sete hazır
Artık alışveriş saatleri sabah
Necroman'a uluslararası başarı
Türkiye'yi seçtiler: Yeni rekor kırılacak
Dr. Henrich: Türkiye'ye karşı çifte standart her yerde geçerli
"Bir daha işgal amacıyla Afganistan'a girmeyeceğiz"
Annelik tüyoları
Virüsten korktu, Bodrum'a taşındı
Seçil benim hanımım
AB kurumları iklim yasasında uzlaştı
Türkiye'den flaş S-400 açıklaması
4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına geliyor
CHP'li Engin Altay'ın skandal sözlerine peş peşe sert tepkiler!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan ilk açıklama
KOVID-19 tansiyonu yükseltiyor
OLUMSUZ DUYGULAR FİZYOLOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLİR
21 Nisan 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 14:00:00

Deniz üstünde artistlik hareketler

ABONE OL

'Masumiyet'te oynayan Serkay Tütüncü ile 'Barbaros' dizisinde rol almaya hazırlanan Engin Altan Düzyatan, dalgalarla dans etti.

'Masumiyet'te oynayan Serkay Tütüncü ile 'Barbaros' dizisinde rol almaya hazırlanan Engin Altan Düzyatan, dalgalarla dans etti. İkili, sörf tahtasının üzerinde yaptıkları şovu takipçileriyle paylaştı. Deniz aşığı oyuncular profesyonelleri aratmayan görüntüleriyle tam not aldı.

Etiketler : masumiyet serkay tütüncü barbaros
Sahnelerin ücretini yumurtadan kazanacak

Sahnelerin ücretini yumurtadan kazanacak
Gülben sürprizi

Gülben sürprizi
Türkan Şoray'ı taklit ederek büyümüş

Türkan Şoray'ı taklit ederek büyümüş
‘Prens'le yeniden doğdu

‘Prens'le yeniden doğdu
‘Kağıt Ev'in psikoloğu

‘Kağıt Ev'in psikoloğu
Aslıhan kuşların peşinde!

Aslıhan kuşların peşinde!
Ben devlet adamıyım

Ben devlet adamıyım
Sette özlem giderme

Sette özlem giderme
Artık vegan besleniyor

Artık vegan besleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER