21 Nisan 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 14:00:00
Deniz üstünde artistlik hareketler
'Masumiyet'te oynayan Serkay Tütüncü ile 'Barbaros' dizisinde rol almaya hazırlanan Engin Altan Düzyatan, dalgalarla dans etti.
'Masumiyet'te oynayan Serkay Tütüncü ile 'Barbaros' dizisinde rol almaya hazırlanan Engin Altan Düzyatan, dalgalarla dans etti. İkili, sörf tahtasının üzerinde yaptıkları şovu takipçileriyle paylaştı. Deniz aşığı oyuncular profesyonelleri aratmayan görüntüleriyle tam not aldı.