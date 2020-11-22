Demet Şener'den 15 yaşında Best Model seçilen Melise Irmak'a destek geldi! 'Doğru seçim'

Adana’da Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı’na katılan manken, kendisinin de 17 yaşında Türkiye güzeli seçildiğinden bahsetti. Demet Şener, “15 yaş biraz daha küçük ama 20 yaşından sonra seçilip başarılı bir model olarak zor. Bence çok doğru bir zamanda seçildi" dedi. Çocuklarının hayattaki en önemli şey olduğunu söyleyen Şener, ‘yeniden anne olmak ister misiniz?’ sorusuna “Bu yaştan sonra çok zor anne olmak" dedi.

