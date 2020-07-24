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24 Temmuz 2020 Cuma 18:20:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 18:27:00

Dayakçı Ozan Güven villasından kaçtı! Deniz Bulutsuz'a şiddet suçundan 13.5 yıl hapis ile yargılanıyor

Kaynak: AA

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Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrası gündemden düşmeyen Ozan Güven kaçtı! Kameralara yakalanmamak için Levent'te bulunan villasından arkadaşının yanına kaçan Ozan Güven'in yardımcıları dahi evde değil... 45 yaşındaki oyuncu, şiddet suçundan 13.5 yıl hapis ile yargılanıyor.

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği haberlerinin basına yansımasının hemen ardından apar topar Levent'te bulunan evini terk etti. Bir süredir haber alınamayan 45 yaşındaki oyuncunun, bu dönemi gözlerden uzak yaşamak istediği düşünülüyor.

Komşularından edinilen bilgiye göre; olayların ardından Ozan Güven'in yardımcılarının bile eve gelmedikleri öğrenildi.

Hatta görevlilerin, bir süredir elektrik, doğalgaz, su gibi saatleri okuyamadıkları da söylentiler arasında.

İddiaya göre tepkilerden uzak durabilmek için villasına gitmeyen Ozan Güven, Fulya'da oturan arkadaşlarının dairesinde kalıyor.

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