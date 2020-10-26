26 Ekim 2020 Pazartesi 16:35:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 13:21:00
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
Çocuk yaşlarda oynadığı 'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yakın zamanda çok farklı bir projenin içinde olacağını söyleyen Damla Ersubaşı, " Yeni bir oluşum ve proje hazırlığındayım. Bu proje tamamen farklı bir sektör olacak. Televizyon ve medya sektörünün uzağında farklı bir iş'’ diyerek daha fazla detay vermedi.
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