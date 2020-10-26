Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Yakın zamanda çok farklı bir projenin içinde olacağını söyleyen Damla Ersubaşı, " Yeni bir oluşum ve proje hazırlığındayım. Bu proje tamamen farklı bir sektör olacak. Televizyon ve medya sektörünün uzağında farklı bir iş'’ diyerek daha fazla detay vermedi.