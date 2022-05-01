Çekimler tamamlandı

Başrollerini Ahsen Eroğlu ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Merve Kült' filmi seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. O3 Medya imzalı yapımın çekimleri tamamlandı. Ceylan Naz Baycan'ın kitabından uyarlanan filmde Zuhal Olcay, Olgun Toker, Arif Pişkin, Mine Tugay ve Ferit Aktuğ gibi isimler yer alıyor.