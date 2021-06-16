  • BIST
    1437.96
  • Dolar
    8,5372
  • Euro
    10,3551
  • Altın
    510,3220
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ve Fransa'dan PKK'ya destek
Sputnik V aşısı için tarih verildi
"Türkiye, NATO'da sıra dışı öneme sahip bir müttefik"
Bakan Koca duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık
PKK'ya bir darbe daha!
Soma davasında karar: İşte verilen cezalar...
Mersin'de ele geçirildi! Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu
Başkan Erdoğan ilan etmişti... Bakan Varank müjdeyi verdi
"Avrupa Dörtlüsü" 7 yıl sonra bakanlar düzeyinde toplandı
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den ırkçı sloganlara tepki!
Devlet Başkanı Buhari'den ilginç çıkış: Suçu Libya'ya attı
Antalya'da borç çok, icraat yok
Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı
ABD-AB Zirvesi yapıldı: Toplantı sonrası Türkiye vurgusu
Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi
Saadet Partisi'nde kazan kaldırdı!
Şuşa'da kardeşlik beyannamesi!
Türkiye aşı kuyruğunda
Ayrılık iddiası
Listelere 'Peri' kondu
final sonrası doğaya kaçtı
Çölde kayboldum, cenaze namazım kılındı
Yaz gününde çizme
Tokat sonrası Hülya ağlayacaktı
16 Haziran 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 10:30:00

Çalışabildiğim için şanslıyımm

ABONE OL

Müzik sektörünün aksine pandemi dönemini çalışarak geçiren oyuncu Gökçe Bahadır, bu sebeple oyuncuların şanslı olduğunu söyledi.

Serenay Sarıkaya'nın veda ettiği 'Bergen' projesinden teklif almadığını söyleyen Gökçe Bahadır, yaz boyuncu Ege'de tatil yapmanın hayalinin kuruyor. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, sezonu ailesinin yanında geçireceğini söyledi. Pandemi dönemi boyunca çalışabildiği için kendisini şanslı hissettiğini açıklayan Bahadır, "Sahnelere çıkamayan müzisyenler için çok üzgünüm. Müzikle uğraşan müzisyenlerimizin daha çok şanssızlığı oldu. Bu süreci zaten yoğun çalışarak geçirdim. Herkese Allah kolaylık versin. Önümüzdeki kış daha güzel olacak diye umut ediyorum" dedi. Yeni projesi sorulan oyuncu, Emir Ersoy'un "1977" albümü için mikrofon başına geçtiğini ve bunun heyecanını yaşadığının belirtti. Recep ASLAN

Etiketler : Serenay Sarıkaya Bergen Gökçe Bahadır Ege Nişantaşı
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Babalık olumlu yönde etkiledi

Babalık olumlu yönde etkiledi
ilk setine çıkıyor

ilk setine çıkıyor
Melisa'da ikinci şans yok

Melisa'da ikinci şans yok
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI

TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
Her şey devletten beklemeyelim

Her şey devletten beklemeyelim
Ay sonu set başlıyor

Ay sonu set başlıyor
Hayatımı şöhret üzerine kurmadım

Hayatımı şöhret üzerine kurmadım
Buruk veda

Buruk veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER