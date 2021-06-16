Çalışabildiğim için şanslıyımm

Serenay Sarıkaya'nın veda ettiği 'Bergen' projesinden teklif almadığını söyleyen Gökçe Bahadır, yaz boyuncu Ege'de tatil yapmanın hayalinin kuruyor. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, sezonu ailesinin yanında geçireceğini söyledi. Pandemi dönemi boyunca çalışabildiği için kendisini şanslı hissettiğini açıklayan Bahadır, "Sahnelere çıkamayan müzisyenler için çok üzgünüm. Müzikle uğraşan müzisyenlerimizin daha çok şanssızlığı oldu. Bu süreci zaten yoğun çalışarak geçirdim. Herkese Allah kolaylık versin. Önümüzdeki kış daha güzel olacak diye umut ediyorum" dedi. Yeni projesi sorulan oyuncu, Emir Ersoy'un "1977" albümü için mikrofon başına geçtiğini ve bunun heyecanını yaşadığının belirtti. Recep ASLAN

