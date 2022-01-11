Buse üçüncü çocuğu istiyor

Alişan, 4 yıllık eşi Buse Varol'la evliliğinde sorunlar olduğu iddialarına yanıt verdi. Sorun olmadığını hatta Buse'nin üçüncü kez anne olmak istediğini dile getiren Alişan "Ben şu an üçüncü çocuğu düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra" dedi. Oyuncu Buse Varol'un kuralları olduğunu söyleyen şarkıcı, "Herkesin kriteri var. Geçmişinde rol aldığı dizilerde öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim Buse'yi" açıklamasıyla da şaşırttı.

