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11 Ocak 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 18:30:00

Buse üçüncü çocuğu istiyor

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Alişan, 4 yıllık eşi Buse Varol'la evliliğinde sorunlar olduğu iddialarına yanıt verdi.

Alişan, 4 yıllık eşi Buse Varol'la evliliğinde sorunlar olduğu iddialarına yanıt verdi. Sorun olmadığını hatta Buse'nin üçüncü kez anne olmak istediğini dile getiren Alişan "Ben şu an üçüncü çocuğu düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra" dedi. Oyuncu Buse Varol'un kuralları olduğunu söyleyen şarkıcı, "Herkesin kriteri var. Geçmişinde rol aldığı dizilerde öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim Buse'yi" açıklamasıyla da şaşırttı.

Etiketler : Buse ALİŞAN 3. ÇOCUK Buse Varol
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