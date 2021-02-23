Boşanma ortak kararımız

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Melike İpek Yalova'nın 7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile boşanacakları iddia edilmişti. Eşinin ayrılmak istediği yazılan Yalova'dan açıklama geldi. Oyuncu çıkan haberleri doğrularken, boşanma kararını da birlikte aldıklarını söyledi.

