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23 Şubat 2021 Salı 10:39:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 13:06:00

Boşanma ortak kararımız

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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Melike İpek Yalova'nın 7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile boşanacakları iddia edilmişti.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Melike İpek Yalova'nın 7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile boşanacakları iddia edilmişti. Eşinin ayrılmak istediği yazılan Yalova'dan açıklama geldi. Oyuncu çıkan haberleri doğrularken, boşanma kararını da birlikte aldıklarını söyledi.

Etiketler : bir zamanlar çukurova ipek yalova boşanma
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