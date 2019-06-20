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20 Haziran 2019 16:04 | Perşembe

Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in davasında ikinci duruşma önceki gün Çağlayan adliyesinde görülmüş tanıklar dinlenmiş ve dava tekrar ertelenmişti.

Davanın görüldüğü akşam Berkay, Arnavutköy Zıpkın balıkta arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yedi. Akşam Magazin'in haberine göre çıkışta gazeteciler ile dava ile ilgili olarak konuşan Berkay “Bizim kendisinden maddi olarak hiçbir beklentimiz yok. Biz kendisine tazminat davası açmadık özür dilemesi şartı ile yapması gereken çok basit özür dilesin ve konu kapansın. Özür diledikten sonra biz belki erkek erkeğe oturur halletmemiz gereken bir şey varsa hallederiz. Benden özür dilemesin buna gerek yok, biz onunla oturur konuşuruz ama bizim istediğimiz biçimde özür dilemesi gerekiyor. “ dedi. 

'MURAT DALKILIÇ'I DARGINLIĞIM BAKİDİR'

Uzun süredir kırgın olduğu Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Eser Yenenler’in düğününde sahne almasının hatırlatılması üzerine Berkay “O gün o sahnede birçok kişi vardı ve hep beraber şarkı söyledik. Ben Murat’a hala kırgınım ve bu kırgınlığım bakidir, devam etmektedir, devam da edecektir.  Aynı masada oturduk birbirimize karşı bir yanlışımız olmadı. En yakın arkadaşımızın güzel gününde kötü olmak bize yakışmazdı zaten. “ dedi. 

Öte yandan Berkay’ın kolundaki “Şükret, sabret” dövmesi dikkatlerden kaçmadı.

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