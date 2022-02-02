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02 Şubat 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 13:00:00

Beni takip eden pişman olmaz

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Kaderiminin Oyunu dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu Meriç Aral ve Efe Turçer'in Teras Noir programına konuk oldu.

Kaderiminin Oyunu dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu Meriç Aral ve Efe Turçer'in Teras Noir programına konuk oldu. Dizi ve film dünyasının ele alındığı yapımda Dermancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullandığını söyledi. Oyuncu, "Aslında hatırı sayılır bir takipçim var ancak mavi tik'imin olmaması hoşuma gidiyor. Hatta tiksiz olmayı daha havalı buluyorum ve sosyal medyada o kadar çok takipçili olmayı biraz tehlikeli buluyorum. Tabii insanların beni takip etmesini anlıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki beni takip eden pişman olmaz" dedi.

Etiketler : Beni takip eden pişman olmaz Esra Dermancıoğlu Meriç Aral ve Efe Turçer
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