Bana tatil artık hayal

Oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Etiler'deydi. Setten çıktığını söyleyen oyuncuya tatil planları soruldu. Özdemir, "Yoğun çalışma temposu devam ediyor. Tatil yapmak hayal oldu ama bu çalışma temposu bana mutluluk veriyor" dedi. Set dışında dinlenmeye ve bakım yapmaya zamanı olduğunu belirten oyuncu, "Sevdiğim işi yaptığım için sürekli pozitifim" dedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Romantik değilim" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Eğlenceyi espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum" dedi.