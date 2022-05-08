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08 Mayıs 2022 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 13:38:00

Balayına çıktılar

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Geçtiğimiz haftalarda bir yıldır birlikte olduğu işadamı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, balayı tatiline çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda bir yıldır birlikte olduğu işadamı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, balayı tatiline çıktı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından tatilden ilk karesini 'Yaz Günü' şarkısıyla paylaştı. Popçunun hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu. İkilinin önümüzdeki aylarda görkemli bir düğün töreni yapacakları iddia ediliyor.

Etiketler : Balayına çıktılar Mehmet Dinçerler Hadise
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