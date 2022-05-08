Balayına çıktılar

Geçtiğimiz haftalarda bir yıldır birlikte olduğu işadamı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, balayı tatiline çıktı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından tatilden ilk karesini 'Yaz Günü' şarkısıyla paylaştı. Popçunun hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu. İkilinin önümüzdeki aylarda görkemli bir düğün töreni yapacakları iddia ediliyor.