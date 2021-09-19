Babamdan çok görüşüyorum

Ekranlara veda eden 'Arkadaşlar İyidir' dizisinde birlikte rol alan İdris Nebi Taşkan ve Numan Çakır, Vadistanbul'da görüntülendi. Yapımda baba-oğulu canlandıran ve hasret gidermek için buluşan ikiliden İdris Nebi Taşkan,"Uzun zamandır süren dostluk dizide canlandırdığımız baba - oğul gibi oldu. Kendisiyle babamdan daha çok görüşüyorum ve zaman geçiriyorum" dedi.