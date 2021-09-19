Babamdan çok görüşüyorum
Ekranlara veda eden 'Arkadaşlar İyidir' dizisinde birlikte rol alan İdris Nebi Taşkan ve Numan Çakır, Vadistanbul'da görüntülendi.
Ekranlara veda eden 'Arkadaşlar İyidir' dizisinde birlikte rol alan İdris Nebi Taşkan ve Numan Çakır, Vadistanbul'da görüntülendi. Yapımda baba-oğulu canlandıran ve hasret gidermek için buluşan ikiliden İdris Nebi Taşkan,"Uzun zamandır süren dostluk dizide canlandırdığımız baba - oğul gibi oldu. Kendisiyle babamdan daha çok görüşüyorum ve zaman geçiriyorum" dedi.