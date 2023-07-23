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23 Temmuz 2023 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 10:35:00

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

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Simge, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı Simge, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Simge, 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarına sevilen eserlerini seslendirdi. Uzun süredir kalbi boş olan şarkıcı, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü. Simge, "Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var" dedi. Tanju Babacan imzalı iki kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı. Simge 30 Ağustos'ta tekrar Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Etiketler : şarkıcı simge harbiye konser
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