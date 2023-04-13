Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz aşka geldi. Yaklaşık bir senedir kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la gözlerden uzakta mutlu bir beraberlik sürdüren Deniz, aşkını cama yazdı. Oyuncu, 'Yargı' dizisinin çekimlerine giderken VİP minibüsün buhar olan camına kalp çizerek K ve P harflerini yazdı. Deniz, o anlarını Instagram'dan paylaştı. Oyuncuya hayranları, "Kaan'a olan aşkını camlara kazıdı" yorumunda bulundu.