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24 Ekim 2023 Salı 07:58:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 07:58:00

Annelik Sinem'e güç vermiş

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Kenan İmirzalıoğlu'yla evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı olan oyuncu Sinem Kobal, annelikle birlikte hayatındaki değişimi anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu'yla evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı olan oyuncu Sinem Kobal, annelikle birlikte hayatındaki değişimi anlattı. YouTube'da İbrahim Selim'in programına konuk olan Kobal, anneliğin kendisine güç verdiğini belirterek "Bir kere evlat yetiştirme sorumluluğunu üzerine aldığın zaman onunla baş etmek için kendini hiç bilmediğin bir şeyin içerisinde buluyorsun. O sorumluluk seni çok dönüştürüyor ve geliştiriyor. Çok çalışmama ve gözlemlememe rağmen anne olduktan sonra bazı şeylere çok fark ediyor. Kendimi daha çok güçlü hissediyorum. Köklenmek gerçekten çok başka bir his" dedi.

Etiketler : Kenan İmirzalıoğlu Lalin ve Leyla YouTub
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