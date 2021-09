Anne olmak istiyor

Oyuncu Gökhan Alkan ile aile arasında nişanlanan 39 yaşındaki Nesrin Cavadzade, evlenince hemen anne olmak istediğini açıkladı.

En son 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Re Touch Mag dergisi için objektif karşısına geçti. Gökhan Alkan ile evliliğe doğru birliktelik yaşayan Cavadzade, aşkta her iki tarafında cesaretli olması gerektiğini savundu. Oyuncu, "Korkaklar âşık olmazlar. Bir de tek taraflı cesaret olmaz. Aşkın olabilmesi için her iki kişinin de birbirlerine doğru cesaretle yürümesi gerekir" dedi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Almanya hesabına çalışan casus Mata Hari'yi canlandırmak istediğini söyleyen Cavadzade, "Mata Hari, idama götürülürken bir cesaret örneği göstererek gözlerini bağlatmıyor. Kurşuna dizilerek öldürülüyor. Yaşamında her şey var, tehlike, risk, ihtiras, tutku, cesaret, macera, başkaldırı, şehvet, cazibe... İnanılmaz bir kişilik" dedi. Oyuncu Gökhan Alkan'la geçtiğimiz ağustosda Datça'da aile arasında nişanlanan 39 yaşındaki Nesrin Cavadzade, anne olmak istediğini açıkladı. Önümüzdeki aylarda nikâh masasına oturmaya hazırlanan oyuncu, "Hayatta en çok istediğim şey anne olmak. Evlenince hemen anne olmak istiyorum" dedi.