Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. Müzik direktörü Cem Öğüt'le 3 yıldır evli olan Şensoy, dünyaya gelen kızlarına Pera adını verdi. Müjgan Ferhan Şensoy, eşiyle bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı: "Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera."