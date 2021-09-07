Anne oldu
Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu.
Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. Müzik direktörü Cem Öğüt'le 3 yıldır evli olan Şensoy, dünyaya gelen kızlarına Pera adını verdi. Müjgan Ferhan Şensoy, eşiyle bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı: "Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera."