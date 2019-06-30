Aleyna Tilki: İmdadıma 10 polis yetişti (Aleyna Tilki kimdir)

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaşı ile otururken görüntülendi.

"İMDADIMA 10 POLİS YETİŞTİ"

Milli piyangocudan kazı kazan alarak şansını deneyen Tilki, "Taksim'e girdiğime pişman oldum. Hayranlarım etrafımı sardı. İmdadıma 10 polis yetişti. Onlarla çıkabildim" ifadelerini kullandı.



"LÜTFEN BUNLARI KULLANIN"

Daha sonra oturdukları masaya bir arkadaşı daha gelen Tilki, "Size poz vereyim. Kilo aldım ama bu fotoğrafları çok beğendim, çok zayıf çıktım. Lütfen bunları kullanın" dedi. Kendisinden yardım ve para isteyen çocukları da boş çevirmeyen Tilki, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Tilki'nin tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.



Tilki, geçtiğimiz günlerde denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı. Yeşil bikinisiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, meraklı bakışları üzerinde toplamıştı.



"BEN VÜCUDUMDAN MEMNUNUM"

Genç şarkıcı, kilo ve fiziğiyle alakalı gelen eleştirilere, "Ben vücudumdan memnunum. Hele ki şuan da çalışmaktan 5 kilo vermiş durumdayım" yanıtını verdi.



ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki gündeme geldikçe hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum şarkısı söyleyen Aleyna Tilki kimdir? Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki aslen nereli ve Aleyna Tilki kaç yaşındadır? İşte Aleyna Tilki’nin hayatı…

Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” single’ı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.

Hayatı ve kariyeri

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı. Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.



Diskografi

Single’lar

“Cevapsız Çınlama” (2016) – Türkiye’de #2

“Sen Olsan Bari” (2017) – Türkiye’de #1

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsiz Kuyum” (2018)

Televizyon

Yetenek Sizsiniz Türkiye (2014)

Video klip

“Cevapsız Çınlama” (2016)

“Sen Olsan Bari” (2017)

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsizz Kuyum” (2018)