Ailemle olan zamanlarım kıymetli

İki yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan oyuncu Pelin Akil, anne olduktan sonra değişen hayatını, "Anda kalmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım" diyerek anlattı.

Oktay Kaynarca'yla başrolünde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Pelin Akil, hayatını çocuklardan önce ve sonra diye ikiye ayırdığını söyledi. Alin ve Lina adında iki çocuğu olan Akil, "Çocuklardan sonra hayata bakışım, insanlara, olaylara tepkilerim farklılaştı. Anda kalmanın ne kadar önemli olduğunun ve giden yaşların, günlerin bir tekrarı olmadığının çok farkındayım. Çocuklarımla ve ailemle olan vaktimin de kendimle baş başa kaldığım zamanların da çok kıymetli" dedi. MAG Dergisi'ne konuşan Akil, anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişikliklerden de bahsetti. Oyuncu, "Çok mutluyum, eğleniyorum, öğreniyorum ve sürekli keşfediyorum onlarla. Yol arkadaşlarım onlar benim. Onlara olan sevgimi gördükçe annemin benim için aynı şeyleri hissetmiş olduğunu da anladım, anneme olan duygularım bile olgunlaştı" açıklamasında bulundu.