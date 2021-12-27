Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın oynadığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri tamamlandı. Ekip önceki gün Adana'dan döndü. Havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, "Çekimler çok yoğun bir şekilde geçti, şimdi çok yorgunuz. Bakalım göreceğiz hep birlikte dedi. Sarıkaya, Umut Evirgen ile ilgili aşk iddialarına ise "Teşekkür ederim" demekle yetindi. Terliklerinin altına giydiği çoraplarla dikkat çeken Sarıkaya'yı görenler "Adana tarzı Serenay" yorumunda bulundu.

