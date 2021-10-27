42 yaş mutluluğu

Modacı Ivana Sert 42 yaşına bastı. Sert, doğum gününü sevgilisi Sezer Dermenci ve oğlu Ateş ile birlikte kutladı. Ailecek yemek yiyen ekibin keyfi yerindeydi. Önümüzdeki haftalarda sevgilisiyle nikâh masasına oturmaya hazırlanan Sert, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Modacı, sosyal medya hesabından oğlu Ateş ve sevgilisi Sezer Dermenci'yle çekildikleri karelerini, "Benim hayatım" notuyla paylaştı.