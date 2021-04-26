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26 Nisan 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 13:30:00

320 dakikalık dizi geliyor

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Komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayımlanacak olan 'Erşan Kuneri' isimli dizinin oyuncuları okuma ve kostüm provası yaptı.

Komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayımlanacak olan 'Erşan Kuneri' isimli dizinin oyuncuları okuma ve kostüm provası yaptı. Yılmaz'ın Levent'teki ofisinde dizinin oyuncuları Ezgi Mola, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Uraz Kaygılaroğlu ve Çağlar Çorumlu bir araya geldi. Çekimlere 15 Haziran'da başlayacaklarını ve eylül ayına kadar çalışacaklarını belirten Yılmaz, "320 dakikalık iş çekeceğiz" dedi.

Etiketler : Komedyen Cem Yılmaz Netflix
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