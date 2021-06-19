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19 Haziran 2021 Cumartesi 10:22:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 10:22:00

3 kadın 3 hikaye

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Tuba Büyüküstün, okul arkadaşı 3 kadının hikayesini anlatan 'Another Self' dizisinde başrol oynayacak. Cast çalışmaları devam eden dizi ekibi 1 Temmuz'da sete çıkacak.

Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı 'Sefirin Kızı' dizisi final yapan Tuba Büyüküstün, ekran macerasına ara vermeden yeni projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yazın tatil yapmak yerine sette ter dökecek olan sanatçı, Netflix için çekilecek olan 'Another Self' dizisinde başrol oynayacak. OGM Pictures imzalı dizinin çekimlerine 1 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Burcu Alptekin'in yöneteceği ve okul arkadaşı olan 3 kadının hikâyesini anlatan diziyi, senarist Nuran Evren Şit yazıyor. Büşra Pekin ve Algı Eke'nin adının geçtiği dizinin erkek oyuncuları için de Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış'la görüşmeler yapılıyor.

Etiketler : tuba büyüküstün sefirin kızı another self
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