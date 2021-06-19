3 kadın 3 hikaye

Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı 'Sefirin Kızı' dizisi final yapan Tuba Büyüküstün, ekran macerasına ara vermeden yeni projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yazın tatil yapmak yerine sette ter dökecek olan sanatçı, Netflix için çekilecek olan 'Another Self' dizisinde başrol oynayacak. OGM Pictures imzalı dizinin çekimlerine 1 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Burcu Alptekin'in yöneteceği ve okul arkadaşı olan 3 kadının hikâyesini anlatan diziyi, senarist Nuran Evren Şit yazıyor. Büşra Pekin ve Algı Eke'nin adının geçtiği dizinin erkek oyuncuları için de Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış'la görüşmeler yapılıyor.

