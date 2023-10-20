Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, amaçlarına ulaşamadan ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2023
Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle... pic.twitter.com/CRqkRuKvTA
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