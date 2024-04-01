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Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde
01 Nisan 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 08:45:00

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

Kaynak: TRT Haber

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Yeni haftada hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde, yer yer parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

İstanbul: Az bulutlu 23°C

İzmir: Az bulutlu 30°C

Adana: Parçalı bulutlu 31°C

Antalya: Az bulutlu ve açık 25°C

Ankara: Az bulutlu 26°C

Konya: Az bulutlu 26°C

Samsun: Az bulutlu 21°C

Trabzon: Az bulutlu 19°C

Erzurum: Az bulutlu 17°C

Gaziantep: Az bulutlu ve açık 27°C

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklığı toz taşınımı
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