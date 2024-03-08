VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Yardım kutuları Filistinlilerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı
DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
Fransa, Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını bildirdi
08 Mart 2024 Cuma 16:57:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 16:57:00

Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yurdun bazı bölgelerine zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don bekleniyor.

Pazar ve pazartesi günleri ise İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde orta şiddette yer yer kuvvetli don öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler : zirai don uyarısı yurdun bazı bölgeleri zirai don alarmı Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX