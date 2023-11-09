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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
09 Kasım 2023 Perşembe 20:40:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 20:40:00

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : göçmen kurtarma Yunanistan Datça
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