Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şahıslardan birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."