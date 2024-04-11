Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, şahıslardan birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, şahıslardan birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2024
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü... pic.twitter.com/5fUNbPzssx