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1'i PKK/KCK'lı 9 kişi, Yunanistan'a geçerken yakalandı
11 Nisan 2024 Perşembe 15:47:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 15:47:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 şüpheli yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, şahıslardan birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şahıslardan birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : msb yunanistan hudut kartalları
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