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Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Etkin adımların üzerinde durduk
16 Mayıs 2024 Perşembe 16:41:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 18:29:00

Gürcistan Başbakanı Ankara'da... Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Etkin adımların üzerinde durduk

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider ikili görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan iki ülke arasında terörle mücadeleye vurgu yaparak, "PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk." dedi.

Kobakhidze'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kobakhidze'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Kobakhidze, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kobakhidze, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; SLOVAKYA BAŞBAKANI SAYIN ROBERT FİCO'YA SALDIRI

Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan üzücü bir haber aldık. Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın Başbakana ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini anlattı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz.

FİLİSTİN MESELESİ

Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor

TERÖRLE MÜCADELE

PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Irakli Kobakhidze resmi tören GÜRCİSTAN
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