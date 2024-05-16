Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Etkin adımların üzerinde durduk

Kobakhidze'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kobakhidze'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Kobakhidze, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kobakhidze, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi resmi törenle karşılıyor https://t.co/vMVdunR2Jc — 24 TV (@yirmidorttv) May 16, 2024

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ortak basın toplantısı düzenledi

Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan üzücü bir haber aldık. Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın Başbakana ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın başbakana ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam... pic.twitter.com/KKleawjnAV — 24 TV (@yirmidorttv) May 16, 2024

Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini anlattı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz.

Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor

PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk.