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02 Nisan 2021 Cuma 17:23:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 17:23:00

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliğinden müdahale

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Ege Denizi'nde mültecileri Türk kara sularına itmeyi alışkanlık haline getiren Yunanistan, bu kez baltayı taşa vurdu. Son olarak Midilli Adası açıklarında yaşanan mülteci krizine sessiz kalamayan Türk Sahil Güvenliği, Yunan basınında "tehlikeli manevralar yapmakla" suçlandı.

Yunanistan'ın gün aşırı hale getirdiği "mülteci krizi"ne bir yenisi daha eklendi. Ege'de Türk kara sularına mültecileri itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenliğine Türklerden yanıt gecikmedi.

Ta Nea'da yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "deniz gerginliği" devam ediyor.

Midilli Adası açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunanistan'a, Türk Sahil Güvenliği ekipleri müdahale etti.

Söz konusu olay Yunan basınında yankı uyandırırken, Türk botu "Yunan karasularına girip tehlikeli manevralar yapmakla" suçlandı.

Etiketler : türkiye yunanistan ege denizi
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