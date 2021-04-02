Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliğinden müdahale

Yunanistan'ın gün aşırı hale getirdiği "mülteci krizi"ne bir yenisi daha eklendi. Ege'de Türk kara sularına mültecileri itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenliğine Türklerden yanıt gecikmedi.



Ta Nea'da yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "deniz gerginliği" devam ediyor.

Midilli Adası açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunanistan'a, Türk Sahil Güvenliği ekipleri müdahale etti.

Söz konusu olay Yunan basınında yankı uyandırırken, Türk botu "Yunan karasularına girip tehlikeli manevralar yapmakla" suçlandı.