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Yeni insansız helikopterler envantere giriyor

Kaynak: Star.com.tr

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Rusya, Technodinamika şirketi tarafından üretilen insansız helikopterinden 2022 yılında birkaç takviye daha yaparak envantere dahil edeceğini açıkladı. Rusya'nın insansız helikopter projesinin altında Türk İHA'ları yatıyor

Rusya'da faaliyet gösteren Rostec'in alt kuruluşu Technodinamika, çok işlevli insansız helikopterleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu şirket, bir grup insansız helikopterin 2022 yılında teslim edileceğini bildirdi.

Kalkış ağırlığı 300 kg'nın üzerinde olan insansız helikopter, 100 km mesafe katedebiliyor. 2,500 m irtifada faaliyet gösterebilen insansız helikopterin havada kalma süresi 1 saat olarak ifade ediliyor.

İLK TESLİMAT 2020 YILINDA YAPILDI

Rusya'nın ilk insansız helikopteri 2020 yılının son günlerinde Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. İnsansız helikopter programı 2015'te imzalanmış ve 2019 yılında seri üretime geçilmişti.

Star.com.tr'de yer alan habere göre Rusya'nın insansız helikopter projesinin altında Türk İHA'ları yatıyor

Rus basını, Rusya'nın insansız helikopter projesinin altında yatan sebebin Türk İHA'larının Karabağ'daki üstün başarısından dolayı olduğunu ifade etmişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ çatışmasında, Azerbaycan envanterinde bulunun Türk İHA'ları, Ermenistan ordusuna ciddi zaiyat verdirmişti.

SU-57 CHECKMATE'İ TANITILDI

Rusya, geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen MAKS-2021 fuarında 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate tanıtmıştı.

Kalkış ağırlığının 18 tondan az olan Checkmate hafif avcı uçağının, Rusya'nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak kayıtlara geçti. Azami yük kapasitesi 7 bin 400 kilogram olan uçak ABD yapımı F-35A'nın rakibi olarak geliştirildi..

Uçağın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi planlanırken, uçağın tedarikinin ise 2026'da başlaması bekleniyor..

Etiketler : Rusya ilk insansız helikopteri Rostec Technodinamika
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