Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kaynak: TRT Haber
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı düşüyor. Türkiye, yeni haftada soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kıyı Ege ve Antalya çevresinde sağanak bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları azalacak. Hafta başından itibaren yağış etkili olacak.
Yağışlı sistem, pazartesi iç ve kuzey kesimlerde etkili olacak. Yurdun batısında, salı günü yağışlı sistem etkisini artıracak.
Özellikle kıyı Ege ve Antalya çevresinde yağışın sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
Hafta ortasında yağış, neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak.
HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Yağışın etkisiyle uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren düşecek.
Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer de mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda karla kaplı yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
VE ÜÇ BÜYÜK İL...
Ankara, İstanbul ve İzmir'de salı ve çarşamba yağış bekleniyor.
Pazartesi Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 14 derece, İzmir'de 21 derece olacak.
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