İşte yeni anayasa için yol haritası

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03 Şubat 2021 Çarşamba 09:55:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 09:55:00

Yeni anayasaya MHP'den tam destek

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Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa önerisinin AK Parti MYK'da sonra da MHP ile ele alındığı öğrenildi. Bahçeli, öneriye “Anayasaya ihtiyaç olduğu açıktır” sözleriyle destek verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa için start verdi. Daha önce İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Paketi’nin ana hedefleri arasında yer alan ‘yeni anayasa’ için öncelikle MHP ile istişareler yürütülecek. Edinilen bilgiye göre, AK Parti MYK’da, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğü reform çalışmaları görüşülürken, “En büyük reform, yeni anayasadır” denildi. MHP ile gerçekleştirilen temasın ardından, yeni anayasa hazırlanması önerisi, kamuoyuna açıklandı. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, yeni anayasanın ana çerçevesi çizilecek. Ardından AK Parti ve MHP’den oluşturulacak heyet öncelikle, nasıl bir yöntem izleneceğini netleştirecek. Yeni anayasa için iki yöntem üzerinde duruluyor. TBMM bünyesinde Anayasa Hazırlık Komisyonu oluşturulması veya 200 milletvekilinin imzasıyla anayasa teklifi verilmesi konusu netleştirilecek.

REFERANDUM YAPILACAK

Geçmişte kurulan hazırlık komisyonu, partilerin eşit temsili ve oybirliği ile karar alma gibi şartlarla çalışma yürütmüş, ancak bir sonuç elde edilememişti. Milletvekillerinin imzasıyla konu Anayasa Komisyonu’nda ele alınacak. Komisyon, görüşmelerini tamamladıktan sonra, Genel Kurul’da 360-400 milletvekilinin oy vermesi halinde, yeni anayasa referanduma sunulacak.

VESAYET SİLİNEMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yürürlükte 1982 Anayasası’nda bugüne kadar 19 defada 184 değişiklik yapılmasına rağmen vesayetin kalıntılarının bir türlü silinemediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. MHP’nin amacı ve görüşü bu yöndedir. MHP yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici şuuruyla hareket edecektir.”

Etiketler : anayasa mhp devlet bahçeli başkan erdoğan
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