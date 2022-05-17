VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni rekor peşinde
3 yılda 4. ayrılık
Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki sözleri ortaya çıktı! Kaynak: Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki sözleri ortaya ç...
"İmara açılmayacak"
Türk SİHA'larına büyük övgü
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına Bahçeli'den yanıt!
"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında
ABD'den getirildi: 3 ''Chinook'' daha filoya katıldı
Türkiye'nin son meydan okuması
Libya'dan kritik Türkiye çıkışı
Volodin'den 'yaptırım' uyarısı
Türkiye'den müthiş hamle
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Sağanak yağışlar geri geliyor!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -17 Mayıs
Cildinizi yaza hazırlayan reçete
İltihaplı omurga romatizması her yaşın sorunu
Behçet hastalığı görme kaybı yapabilir
Uzun süre ayakta durmak topuk dikeni nedeni
Hamilelikte ruhsal sorunlar, çocuğa da geçiyor!
HSK'da FETÖ temizliği sürüyor!
ABD duyurdu: Hipersonik silah testi yapıldı!
Başkan Erdoğan, Abu Dabi'ye gidiyor
Pınar Gültekin davası 20 Haziran'a ertelendi
17 Mayıs 2022 Salı 11:10:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 11:55:00

Bahçeli'den 'Canan Kaftancıoğlu kararı'na yönelik açıklama

ABONE OL

Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına yönelik tartışmalar sürerken bir açıklama da MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. Bahçeli, 'CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yapmazsan bu suça sen de ortak sayılırsın' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Milletimizin haklı gururunun paylaşmaktan saklananlar siyasetin sevimsiz tarafıdır. Sevincimiz aynı değilse acımız nasıl aynı olacaktır. Türkiye'ye dev eseler kazandırmanın neresi yanlıştır. MHP olarak yerli ve yabancı husumet odaklarına, ülkesinin gelişmesine tahammülsüz bir muhalefet anlayışını sakat buluyoruz.

Taş üstüne taş koyan kim olursa olsun şükran duymak, hem insanı hem de vatandaşlık görevimizdir. Temelsiz sızlanmalar makul değildir.

Zillet İttifakı sert bir kayaya çarpmıştır. Türkiye'nin ayak bağı olan Zillet İttifakı milli hedeflerin barikatıdır. Bu düşüncelerimin elbette pek çok gerekçesi vardır. Kalbi temiz her insanımız tarafından bilinmektedir.

CANAN KAFTANCIOĞLU KARARI

CHP karar açıklanır açıklanmaz şov sahnesine çıktı. İstanbul'a bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk ama buna cesaret edemedi. CHP İstanbul İl Başkanı suç işlemiştir. Cumhurbaşkanımıza ağzımıza almadığımız şekilde hakaret etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşağılanmasına destek midir? Kılıçdaroğlu susma çık karşımıza, bu ihanete sen de ortak sayılırsın. Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il başkanlığı önünde zulme son vereceklerini iddia etmiştir. Yine sap deyip saman savurmuştur. Bebek katilinin posterlerinin altında konser veren sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak hainliktir. Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğraflarına, bölücü emellerine dikkatle bakman yeterlidir. Tarihin hiçbir döneminde milletimizden zalim çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacaktır. Türk milletinin her ferdi saygındır.

"KAFTANCIOĞLU'NA SİYASET YOLU KAPANDI"

CHP'nin İstanbul il Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, istikbalimiz spot piyasadan alınmadı. Hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir.

Kurban Bayramına kadar durmayacağız, sürekli saha ve gönüllerde olacağız. Adım adım 2023'e ulaşacağız, ilçe ilçe gezip insanlarımızla görüşüp desteklerini isteyeceğiz. Eylül başında siyasi çalışmalarımızda üçüncü etaba geçmiş olacağız.

HDP'Lİ VEKİLİN POLİSE SALDIRMASI

Siyaset devletin ve mülkiyetine saldıranların idare merkezi olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır. HDP vekilinin polise taş atması da bir terör yöntemidir. Polisimize uzatana eller kırılmalı, uzanan diller koparılmalıdır. Ne devletimiz ne de milletimiz sokak serserilerine teslim edilemeyecektir.

Derler ki bir insanın değerini öğrenmek isterseniz başardıklarına değil başarmak istediklerine bakın. Bizim hedefimiz yüksektir. Sevmek insana verilmiş en büyük hediyedir. Biz milletimizi çok seveceğiz.

Yaz ayının hemen bitiminde siyasi çalışmalarımızda üçüncü aşamasına geçmiş olacağız.

RUSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİNDE 83. GÜN

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma ortamının tehlikeli sonuçlara kapı açtığı her türlü izahtan varestedir. Silahların susması, akan kanın durması, müzakere masasında görüşülen konu başlıkları üzerinde mutabakat sağlanması tüm aktörlerin çıkarınadır. Ukrayna savaşını körükleyen devletlerin ve uluslararası kuruluşların varlığı da gizlenemez durumdadır. Adeta bir dünya savaşının test sürüşü yapılmaktadır. Bize göre gidişat normal, hayra alamet değildir.

Etiketler : bahçeli mhp chp
Patron teftişte

Patron teftişte
Kendisi yapımcım olur!

Kendisi yapımcım olur!
Limon adam Ferdi

Limon adam Ferdi
Dizide kadına şiddete hayır!

Dizide kadına şiddete hayır!
Rapçiler bir arada

Rapçiler bir arada
Londra'da oyun izledik

Londra'da oyun izledik
Yazın çalışacak

Yazın çalışacak
Öğrencilerin en iyileri

Öğrencilerin en iyileri
Eşine tam destek

Eşine tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX