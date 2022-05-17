Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına Bahçeli'den yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Milletimizin haklı gururunun paylaşmaktan saklananlar siyasetin sevimsiz tarafıdır. Sevincimiz aynı değilse acımız nasıl aynı olacaktır. Türkiye'ye dev eseler kazandırmanın neresi yanlıştır. MHP olarak yerli ve yabancı husumet odaklarına, ülkesinin gelişmesine tahammülsüz bir muhalefet anlayışını sakat buluyoruz.

Taş üstüne taş koyan kim olursa olsun şükran duymak, hem insanı hem de vatandaşlık görevimizdir. Temelsiz sızlanmalar makul değildir.

Zillet İttifakı sert bir kayaya çarpmıştır. Türkiye'nin ayak bağı olan Zillet İttifakı milli hedeflerin barikatıdır. Bu düşüncelerimin elbette pek çok gerekçesi vardır. Kalbi temiz her insanımız tarafından bilinmektedir.

CANAN KAFTANCIOĞLU KARARI

CHP karar açıklanır açıklanmaz şov sahnesine çıktı. İstanbul'a bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk ama buna cesaret edemedi. CHP İstanbul İl Başkanı suç işlemiştir. Cumhurbaşkanımıza ağzımıza almadığımız şekilde hakaret etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşağılanmasına destek midir? Kılıçdaroğlu susma çık karşımıza, bu ihanete sen de ortak sayılırsın. Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il başkanlığı önünde zulme son vereceklerini iddia etmiştir. Yine sap deyip saman savurmuştur. Bebek katilinin posterlerinin altında konser veren sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak hainliktir. Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğraflarına, bölücü emellerine dikkatle bakman yeterlidir. Tarihin hiçbir döneminde milletimizden zalim çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacaktır. Türk milletinin her ferdi saygındır.

"KAFTANCIOĞLU'NA SİYASET YOLU KAPANDI"

CHP'nin İstanbul il Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, istikbalimiz spot piyasadan alınmadı. Hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir.

Kurban Bayramına kadar durmayacağız, sürekli saha ve gönüllerde olacağız. Adım adım 2023'e ulaşacağız, ilçe ilçe gezip insanlarımızla görüşüp desteklerini isteyeceğiz. Eylül başında siyasi çalışmalarımızda üçüncü etaba geçmiş olacağız.

HDP'Lİ VEKİLİN POLİSE SALDIRMASI

Siyaset devletin ve mülkiyetine saldıranların idare merkezi olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır. HDP vekilinin polise taş atması da bir terör yöntemidir. Polisimize uzatana eller kırılmalı, uzanan diller koparılmalıdır. Ne devletimiz ne de milletimiz sokak serserilerine teslim edilemeyecektir.

Derler ki bir insanın değerini öğrenmek isterseniz başardıklarına değil başarmak istediklerine bakın. Bizim hedefimiz yüksektir. Sevmek insana verilmiş en büyük hediyedir. Biz milletimizi çok seveceğiz.

Yaz ayının hemen bitiminde siyasi çalışmalarımızda üçüncü aşamasına geçmiş olacağız.

RUSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİNDE 83. GÜN

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma ortamının tehlikeli sonuçlara kapı açtığı her türlü izahtan varestedir. Silahların susması, akan kanın durması, müzakere masasında görüşülen konu başlıkları üzerinde mutabakat sağlanması tüm aktörlerin çıkarınadır. Ukrayna savaşını körükleyen devletlerin ve uluslararası kuruluşların varlığı da gizlenemez durumdadır. Adeta bir dünya savaşının test sürüşü yapılmaktadır. Bize göre gidişat normal, hayra alamet değildir.