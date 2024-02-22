VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Norveç Hava Yolları Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor
Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası
İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana BM'nin 153 tesisini vurdu!
Başkan Erdoğan, Denizli Valisi Coşkun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı kabul etti
Borsa rekor tazelemeye devam ediyor! BİST 100'de tarihi zirve
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü
22 Şubat 2024 Perşembe 19:50:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 19:50:00

Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

Konya'nın Karatay ilçesinde yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerince suçun önlenmesine yönelik sürdürülen rutin çalışmalar çerçevesinde dün yapılan yol kontrolleri sırasında G.C.T. idaresindeki takside yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri anlaşılan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlere kişi başı 22 bin 834 lira olmak üzere toplam 159 bin 838 lira, sürücüye ise taşıdığı kişi başına 9 bin 095 lira olmak üzere toplam 63 bin 665 lira ile olayda kullanılan araç nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 3 bin 135 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, sürücünün, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındığı, düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği kaydedildi.

Etiketler : düzensiz göçmen Karatay para cezası
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX