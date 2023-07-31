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31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:52:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:52:00

Van'ın Başkale ilçesinde 139 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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Van'ın Başkale ilçesinde 139 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine, dün Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda kayalık alanda arama yapan ekipler, 139 kilogram esrar buldu.

Uyuşturucuyla bağlantısı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler : esrar ele geçirildi Başkale uyuşturucu
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