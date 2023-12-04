VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olacak
İsrail'de sivilleri silahlandırma krizi! Üst düzey yetkili istifa etti
Resmen açıklandı: ASELSAN ile SSB arasında sözleşme
ABD'nin karanlık yüzü yine devrede! İsrail politikasının arkasında o var
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki: "Emek hırsızlığı yapmasın"
Sızma girişiminde bulunan terörist Suriye sınırında yakalandı
04 Aralık 2023 Pazartesi 16:51:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 16:51:00

Van Gölü'nün çekilmesiyle Selçuklu mezar taşları ortaya çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu seviyesi düşen Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde ortaya çıkan Selçuklu dönemine ait tarihi mezar taşları koruma altına alındı.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde kuraklık nedeniyle yaşanan çekilme devam ediyor.

Van Gölü kıyılarında yıllar önce seviyenin yükselmesi nedeniyle su altında kalan yapılar, çekilmeyle gün yüzüne çıkıyor.

Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığından taşınan taşlarla yapılan ancak zamanla su altında kalan iskele, seviyenin düşmesiyle yeniden ortaya çıktı. İskeledeki Selçuklu dönemine ait 35 mezar taşı, Van Müze Müdürlüğündeki uzman ekiplerce uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı.

TAŞLAR SELÇUKLU MEZARLIĞINA YERLEŞTİRİLECEK

Üzerlerindeki yazı ve geleneksel motiflerle dikkati çeken 2 metrelik tarihi mezar taşları, müzeye taşındı. Koruma altına alınan mezar taşları, üzerlerindeki liken tabakaları temizlendikten sonra yeniden Selçuklu Mezarlığına yerleştirilecek.

Müze Müdürü Erdal Acar, tehlikeye açık hale gelen yapıların korunması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Göl sularının çekilmesiyle iskele yapımında kullanılan tarihi mezar taşların gün yüzüne çıktığını anlatan Acar, "Yapılan araştırmalarda 1930, 1940'lı yıllarda Selçuklu Mezarlığından şahideler ve bazı sanduka parçaları buraya getirilerek iskele yapımında kullanılmış. Son zamanlarda Van Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla bu mezar taşları görünür hale geldi. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan gerekli izin ve destekleri alarak göl içinde ve göl kenarında görünür vaziyetteki 35 İslami mezar taşını arkeoloji müzesindeki taş laboratuvarımıza götürüyoruz" diye konuştu.

Çalışmayı uzman ekiplerle hassasiyetle yürüttüklerini belirten Acar, uzun zaman gölün tuzlu ve sodalı suyunda kalan taşlarda birtakım kimyasallarla restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından gelecek kazı sezonunda taşları ait oldukları Selçuklu Mezarlığına yerleştirecekleri dile getiren Acar, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden ekipler ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinden uzmanlar dalış yaparak incelemelerde bulundular. Su altı inceleme ve belgelendirmeleri yapıldı. Hassas bir şekilde yerinden almamız gerekiyordu çünkü yıllarca sodalı ve tuzlu suyun içinde kalmışlar. Yapısal özelliklerinden dolayı bazı erimeler ve üzerinde liken denilen birtakım oluşumlar, yosunlaşmalar olmuş. Bu nedenle çok hassas şekilde çalışma yürütülüyor. Tarihi taşların açığa çıkmasını bir fırsat olarak gördük. Beşeri ve iklimsel tehlikeye de açık hale geldi. Biz de bu çalışmalarımızla koruma altına almış o

Etiketler : VAN VAN GÖLÜ SELÇUKLU MEZAR TAŞLARI
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX