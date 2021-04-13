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13 Nisan 2021 Salı 00:07:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 00:07:00

Vaka ve vefat sayısında artış

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Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 562 yeni vaka, 2 bin 671 yeni hasta tespit edildi. 243 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

DÜNE GÖRE VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 test yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı.

243 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 671 oldu.

41 bin 218 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573, vefat sayısı 34 bin 182, ağır hasta sayısı 2 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : vaka sayısı koron virüs kovid
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